"Инициатива на стороне Евросоюза": Шмигаль высказался по поводу транзита российского газа, в ЕС сделали заявление

К 2027-му ЕС должен стать независимым от российского газа

Украина может транспортировать российский газ, если об этом попросят европейские страны, отметил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, Украина может быть энергетическим хабом — хранить газ и транспортировать его.

Соответствующее заявление премьер сделал во время своей пресс-конференции с журналистами. Он уточнил, что для этого европейские страны должны выступить с инициативой.

"Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором… но мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках, с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских стран, выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать так, как и делали это до сих пор, ответственно перед европейскими партнерами", — заявил Шмигаль.

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Он подчеркнул, что инициатива остается за Европейским Союзом и европейскими партнерами.

"Если нет, мы будем использовать газотранспортную систему для наших целей. У нас есть, безусловно, план Б, система не пропадет. Она нужна для нашего государства и мы имеем другие возможности, как ее использовать, в том числе и для транзита", — подчеркнул премьер.

Вместе с тем, стало известно, что в Евросоюзе отказались от переговоров с РФ по газу. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон перед началом встречи Совета министров по энергетике, пишет "Украинская правда".

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет присоединяться к переговорам с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Напротив, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа позднее до 2027 года", — заявила Симсон.

Следует отметить, что действие текущего пятилетнего соглашения о транзите российского газа по территории Украины истекает в конце 2024 года. Только за два года полномасштабного вторжения этот контракт принес в бюджет РФ более 10 млрд долларов.

Вместе с тем, в комментарии "Телеграфа" заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук также заявляла о том, что контракт на транзит продлеваться не будет, если об этом не попросят в Европе.