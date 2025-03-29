Приїхав відвідати матір і потрапив під шквал куль: як виглядає могила київського авторитета "Рибки"

Вперше Віктору вдалося уникнути замаху на своє життя

Кримінальний авторитет Віктор "Рибка" Рибалко, як і Віктор Кулівар, більш відомий як "Карабас", став жертвою замаху. У 2005 році чоловіка вбили у Києві, випустивши по ньому близько 20 куль.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила відомого кримінального авторитету "Рибки" і що відомо про його смерть. Ми дізналися деякі подробиці про Віктора Рибалка.

Кримінальний авторитет "Рибка" — що відомо про Віктора Рибалко

Український кримінальний авторитет Віктор Рибалко народився 1950 року в Баку в родині кадрового військового, а в середині 70-х переїхав до Києва. Його знайомство з кримінальним світом почалося з юного віку, коли Віктор вкрав фотоапарат, та у 17 років отримав перший тюремний термін.

Після виходу на волю Рибалко продовжив займатися злочинною діяльністю, став займатися квартирними крадіжками. За шахрайство та крадіжки сумарно Рибалко відсидів за ґратами від 15 до 17 років.

Віктор Рибалко сидів у в’язниці близько 17 років

Віктор приєднався до рекету та потрапив до бригади авторитету під прізвиськом "Куля", з яким у нього почалася міцна дружба. "Рибка" став завойовувати авторитет, зайнявся замовними вбивствами та розбійними нападами. Але потім він усвідомив, що вигідніше виводити тіньовий капітал у комерцію та політику.

Київського кримінального авторитета неодноразово затримували за підробку документів та зберігання зброї, кілька років поспіль в Управлінні боротьби з організованою злочинністю навіть була традиція затримувати "Рибку" у день його народження та "саджати" на 15 діб.

Віктор Рибалко займався замовними вбивствами та нападами

У 2000 році Віктора намагалися вбити в центрі Києва, обстрілявши його автомобіль з автоматів Калашнікова. Тоді кримінальний авторитет не постраждав, та його водій загинув від отриманих травм. Після інциденту "Рибка" вирішив виїхати за кордон та облаштувався в Амстердамі, де відкрив своє підприємство та керував ОЗУ заочно. Але іноді він приїжджав до Києва, аби провідати матір.

Віктор Рибалко пережив один замах у центрі Києва

Як убили Віктора "Рибку" Рибалко і як виглядає його могила

У травні 2005 року, коли Віктор приїхав до Києва і вирушив у хімчистку, дорогою додому на нього чекав кілер. Розстріляли "Рибку" на вулиці Івана Франка з автомобіля темного кольору. По авторитету випустили близько 20 куль, 10 з яких досягли мети. Рибалко помер на місці.

Віктора Рибалко вбили біля будинку матері у Києві

Вбивство так і не розкрили, але незадовго до замаху, Рибалко заявив, що має намір отримати 20 мільйонів доларів як виплату боргу від людини.

По Віктору Рибалко випустили 20 куль

Поховали "Рибку" на Совському цвинтарі. Правоохоронцям не вдалося знайти ані замовника вбивства, ані його виконавця. На могилі київського авторитету встановили велику гранітну пам’ятку з хрестом, на якій зображено Ісуса Христа, а поряд скульптура із зображенням Віктора Рибалко та напис: "Нехай кине в мене камінь безгрішний". В основі пам’ятника розташований камінь, на якому написано "Рибалка", а довкола скульптури розташовані квіткові композиції.

Як виглядає могила Віктора Рибалко

Віктора Рибалко поховали на Совському цвинтарі

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