Хто хоче власний літак? В Україні на аукціон виставили лайнер "за копійки"

У робочому стані такий літак міг би коштувати від 5 мільйонів доларів та вище

В Україні будь-який охочий може придбати за 3 мільйони гривень особистий пасажирський літак. Втім, політати на ньому навряд чи вдасться.

Відповідне оголошення про аукціон з’явилося на сайті "Державніторги". В описі лота зазначено, що у середньомагістрального лайнера Як-42Д (реєстраційний номер EP-QFB) відсутній один із трьох двигунів, а другий знятий і знаходиться на зберіганні.

Згідно з даними з опису, літак розрахований на перевезення 120 пасажирів, він налітав 7634 літні години з 15 000 допустимих за паспортом. Однак такі літаки призначені до експлуатації протягом 20 років, тоді як цьому вже майже виповнилося 22 роки. До того ж останні регламентні роботи на ньому проводилися лише у 2012 році.

На літаку встановлено лише один двигун Д-36 із трьох, проте його напрацювання невідоме. Другий двигун знятий і зберігається окремо — має 6880 годин напрацювання з 9000 допустимих за паспортом.

Згідно з даними профільних ресурсів на кшталт AitHistory, можна дізнатися, що конкретний літак був випущений в 1999 на Саратовському авіаційному заводі (РФ). 2003 року його передали Чехії як компенсацію зовнішнього боргу, хоча він продовжував залишатися на зберіганні в ОАЕ. Вже у 2005 році його виставили на продаж за 12 мільйонів доларів і у 2006 році він потрапив до Ірану, де його експлуатувала компанія Fars Air Qeshm.

В Україну літак потрапив у 2012 році, коли його вивели з експлуатації та перегнали до Запоріжжя на зберігання. Очевидно, там він залишається досі.

Варто зазначити, що хоч за авіаційними мірками цей літак можна купити "за копійки", проте його ремонт до робочого стану може коштувати близько 1,5 мільйона доларів, якщо не більше. А якщо врахувати, що літак уже майже виробив свій ресурс, то, напевно, вигідніше буде купити новий. Тож конкретний лот представляє цінність хіба що як музейний експонат.

Ну а якщо вам хочеться купити екзотику трохи дешевше, то на одному із сайтів продають цілий танк. Звичайно, йдеться не про сучасну бойову техніку, а про старий радянський Т-10 1950-х років випуску.