Сотні випадків: західні вчені дослідили російські удари по українській енергетиці

Найсильніше постраждала Київщина – терористи намагалися знеструмити столичний регіон

З жовтня 2022 року по квітень 2023 року під час російської кампанії масованих ударів по українській енергетиці було задокументовано 223 випадки пошкодження української енергетичної інфраструктури. Постраждали 17 українських регіонів.

Про це сказано у доповіді, яку підготувала лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США та опублікував Державний департамент. Вчені зазначають, що більшість випадків – 128 з 223 – сталася дуже далеко від лінії фронту, що виключає спрямованість ударів проти "законних військових цілей".

Навпаки, схема атак вказує на широкомасштабні цілеспрямовані спроби російського терористичного режиму пошкодити життєво важливу інфраструктуру енергетики у період, коли потреба в опаленні є найвищою. Це можна прирівняти до фактичного тероризму.

53% російських атак були спрямовані проти п'яти регіонів – пошкоджували об'єкти у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях. Сильніше за все постраждала Київська область, вочевидь через те, що терористи активно намагалися знеструмити українську столицю.

Як повідомлялось, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко розповідав, у якому випадку в Україні може бути блекаут.

Своєю чергою на тлі нових атак з боку російських окупантів по енергетичним об’єктам народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу" називав чотири регіони, яким загрожували блекаути взимку. Він також розповідав, як енергетики захищають енергооб’єкти від обстрілу.