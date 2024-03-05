Укр

Сотни случаев: западные ученые исследовали российские удары по украинской энергетике

Автор
Антон Корж Антон Корж
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128 атак произошли очень далеко за линией фронта Новость обновлена 05 марта 2024, 05:43
128 атак произошли очень далеко за линией фронта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сильнее всего пострадала Киевщина – террористы пытались обесточить столичный регион

С октября 2022 по апрель 2023 во время российской кампании массированных ударов по украинской энергетике было задокументировано 223 случая повреждения украинской энергетической инфраструктуры. Пострадали 17 украинских регионов.

Об этом говорится в докладе, который подготовила лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в США и опубликовал Государственный департамент. Ученые отмечают, что большинство случаев – 128 из 223 – произошло очень далеко от линии фронта, что исключает направленность ударов против "законных военных целей".

Напротив, схема атак указывает на широкомасштабные целенаправленные попытки российского террористического режима повредить жизненно важную инфраструктуру энергетики в период, когда потребность в отоплении является самой высокой. Это можно приравнять к фактическому терроризму.

53% российских атак были направлены против пяти регионов – повреждали объекты в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях. Сильнее всего пострадала Киевская область, очевидно, потому, что террористы активно пытались обесточить украинскую столицу.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказывал, в каком случае в Украине может быть блекаут.

В свою очередь на фоне новых атак со стороны российских оккупантов по энергетическим объектам народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" называл четыре региона, которым угрожали блекауты зимой. Он также рассказывал, как энергетики защищают энергообъекты от обстрелов.

Теги:
#Энергетика #Война #Терроризм