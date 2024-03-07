Чи можуть вручити повістку "заброньованому" працівнику: що робити у таких випадках

При собі потрібно мати відповідні документи

В Україні триває загальна мобілізація, тож вручення повістки військовозобов'язаному може відбуватись будь-де. Якщо людина "заброньована" — повістку вона також може отримати

У Дрогобицькій міській раді пояснили, що з'являтися до ТЦК та СП за повісткою — обов'язок громадянина. В цьому плані заброньовані громадяни не відрізняються від інших. Проте мобілізувати їх не можуть.

Бронювання роботодавцем забезпечує звільнення працівників від мобілізації. Повістку в такому випадку вважають анульованою. Щоб повістку взагалі не отримувати, військовозобов'язані з бронню повинні мати при собі підтверджуючий документ та пред'явити його при врученні повістки.

Якщо ж повістку все ж таки вручили, то до ТЦК та СП потрібно також іти підготованим. Заброньовані працівники на перевірку даних по повістці мають з'явитися з наказом про бронювання.

Нагадаємо, при врученні повістки про уточнення даних, в ТЦК мають оновити дані військовозобов'язаного про працевлаштування, сімейний стан тощо. Проте є й інші види повісток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які причини є для відстрочки від мобілізації. Окрім бронювання працівника є ще чотири варіанти.