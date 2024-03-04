Відстрочка від мобілізації у березні 2024: хто та як може її отримати

Відстрочка не звільняє від служби, вона її відтерміновує

Під час воєнного стану в Україні діє обов'язкова мобілізація чоловіків призовного віку. Але у разі вручання повістки існує ряд причин, за яких можна отримати відстрочку.

У березні 2024 року до них відносять стан здоров’я, навчання, бронь тощо. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Відстрочка від мобілізації, згідно із законодавством України, можлива, якщо чоловік від 18 до 60 років, будучи військовозобов'язаним, потрапляє під одну з категорій:

За станом здоров'я;

За сімейними обставинами;

У зв'язку з професійною діяльністю;

У зв'язку з навчанням та\або набуттям наукового ступеня;

Через бронь.

Зауважимо, що відстрочка не звільняє від служби, вона відтерміновує виконання військового обов'язку на невизначений термін. Громадяни, які отримали відстрочку, залишаються на військовому обліку.

За станом здоров'я

Така відстрочка можлива, якщо військово-лікарська комісія визнала військовозобов'язаного особою з інвалідністю або тимчасово непридатною до несення військової служби на строк до 6 місяців.

Є ряд станів здоров’я, за якими мобілізація неприпустима в принципі. До них відносять наступні діагнози:

Важкі деформації опорно-рухового апарату;

Інфекційні захворювання (гепатит, СНІД);

Психічний розлад, хвороба Дауна, шизофренія;

Стан відразу після операції.

Зауважимо, якщо у людини встановлені металофіксатори та інші ендопротези від військової служби вона звільняється. Крім того, не мобілізують вагітну жінку, навіть якщо у неї є військова спеціальність.

За сімейними обставина

Сюди відноситься і догляд за літньою людиною чи інвалідом. У такому разі передбачається, що людина постійно буде зайнята доглядом за своїми батьками або батьками дружини, які, згідно з медичним висновком, потребують постійного догляду.

Під цей же пункт потрапляє і відстрочка по догляду за інвалідом ІІ групи, якщо інвалідом визнані:

Дружина;

Батьки дружини;

Батьки призовника.

Також відстрочка можлива, якщо хворий має інвалідність I і II групи, але не має інших працездатних осіб, які в змозі за ним доглядати і утримувати його.

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