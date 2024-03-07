Могут ли вручить повестку "забронированному" работнику: что делать в таких случаях

При себе нужно иметь соответствующие документы

В Украине идет общая мобилизация, поэтому вручение повестки военнообязанному может происходить где угодно. Если человек "забронирован" — повестку он также может получить

В Дрогобычском городском совете объяснили, что являться в ТЦК и СП по повестке — обязанность гражданина. В этом отношении забронированные граждане не отличаются от других. Однако мобилизовать их не могут.

Бронирование работодателем обеспечивает увольнение работников от мобилизации. Повестку в таком случае считают аннулированной. Чтобы повестку вообще не получать, военнообязанные по броне должны иметь при себе подтверждающий документ и предъявить его при вручении повестки.

Если повестку все же вручили, то в ТЦК и СП нужно также идти подготовленным. Забронированные работники на проверку данных по повестке должны явиться с приказом о бронировании.

Напомним, при вручении повестки об уточнении данных, в ТЦК должны обновить данные военнообязанного о трудоустройстве, семейном положении и т.п. Однако есть и другие виды повесток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие причины есть для отсрочки от мобилизации. Кроме бронирования работника есть еще четыре варианта.