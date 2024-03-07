В Україні не працює домен UKR.NET: що сталося

В UKR.NET запевнили, що роблять все можливе для відновлення роботи

Вранці четверга, 7 березня, в Україні перестав працювати домен UKR.NET. З невідомих причин його було відключено реєстратором доменних імен Network Solutions.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин UKR.NET і електронна пошта @UKR.NET", — повідомляється у Telegram-каналі UKR.NET.

Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Проте в UKR.NET сподіваються, що отримають більше інформації та з’ясують причини та обставини блокування із початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора.

Також представники порталу Ukr.net звернулися за допомогою до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової. Відновити роботу домену допомагає багато людей.

"Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET і користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитися. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей." — ці складності тимчасові, і незабаром пошта @UKR.NET та стрічка новин на порталі UKR.NET знову запрацюють", – зазначили в Ukr.net.

Довідково: Ukr.net був заснований у 1998 році. Спочатку він працював лише з кількома десятками джерел. Згодом їхня кількість перевищила 1500 сайтів. Це — один із найпопулярніших ресурсів новин в Україні. Також він надає користувачам поштовий сервіс.

Як повідомляв "Телеграф", 5 березня, у соціальних мережах платформи Meta Facebook та Instagram стався таємничий збій. У Facebook було неможливо увійти, а в Instagram не оновлювалась стрічка. У інших соцмереж та месенджерів також виникли проблеми.