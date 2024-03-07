В Украине не работает домен UKR.NET: что произошло

В UKR.NET заверили, что делают все возможное для восстановления работы

С утра четверга, 7 марта, в Украине перестал работать домен UKR.NET. По неизвестным причинам он был отключен регистратором доменных имен Network Solutions.

"Сегодня ночью, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. В результате интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET", – сообщается в Telegram-канале UKR.NET.

Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Однако в UKR.NET надеются, что получат больше информации и выяснят причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора.

Также представители портала Ukr.net обратились за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой. Восстановить работу домена помогает много людей.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, ежедневно читающих новости на портале UKR.NET и пользующиеся почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. "Мы уверены — эти сложности временные, и вскоре почта @UKR.NET и новостная лента на портале UKR.NET снова заработают", – отметили в Ukr.net.

Для справки: Ukr.net был основан в 1998 году. Сначала он работал только с несколькими десятками источников. Впоследствии их количество превысило 1500 сайтов. Это — один из самых популярных новостных ресурсов в Украине. Также он предоставляет пользователям почтовый сервис.

Как сообщал "Телеграф", 5 марта, в социальных сетях платформы Meta Facebook и Instagram произошел таинственный сбой. В Facebook было невозможно войти, а в Instagram не обновлялась лента. У других соцсетей и мессенджеров также возникли проблемы.