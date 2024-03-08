Що загрожує українцям в окупації за участь у виборах Путіна, і як цього уникнути

Псевдовибори не мають нічого спільного з волевиявленням

Майбутні вибори президента РФ з 15 до 17 березня росіяни намірилися проводити також і в окупованих містах України. Українцям слід уникати участі в усіх цих акціях: як у голосуванні, так і в соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах. Бо їх мета — легітимізувати окупаційну владу.

"Телеграф" розбирався, чи передбачене покарання за голосування та радить варіанти, як від нього відмовитися.

Українців закликають не голосувати

Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають та засуджують російські псевдовибори в окупації.

Соціологічна асоціація України (САУ) закликала представників українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній утриматись від участі у заходах в рамках виборчої кампанії РФ, яка проводиться на окупованих територіях, висвітлення її перебігу та результатів виборів.

Також САУ закликала українців та, зокрема, фахівців-соціологів, які вимушено перебувають окупації, уникати участі у виборчому процесі. Зокрема, у соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах. Мовляв, за добровільну участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів або публічних закликів до їхнього проведення на тимчасово окупованих територіях України передбачена кримінальна відповідальність (ст.111-1 Кримінального кодексу України).

Покарання: від 5 до 10 років

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України попередило, що кожен громадянин, який добровільно допомагатиме в організації виборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм (стаття 111-1 Кримінального кодексу України, частина 5).

Покарання передбачає від 5 до 10 років за ґратами, заборона обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої. Формулювання злочину у статті звучить як "участь в організації та проведенні" або "публічні заклики до проведення".

В МВС України закликали не брати участь у псевдовиборах в окупації

Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, що притягувати до відповідальності будуть не тих хто примусово з’явився проголосувати, а організаторів та активних колаборантів.

"Варто відрізняти: осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів; та осіб, які були вимушені з’явитися та примусово проголосувати на "виборах", — пояснює Лубінець.

Мовляв, українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, в тому числі примусової.

Перші рішення в Україні за цією статтею суди вже почали виносити, у тому числі заочно. Приміром, колаборантку з Херсонщини, яка агітувала прийти на фейковий референдум, суд у Рівному заочно засудив на 9 років з конфіскацією майна.

Як уникнути участі

Окупаційна влада тисне на місцевих мешканців. При чому на окупованих територіях цей процес почали раніше та розтягнули на три тижні (з 25 лютого), росіяни не гребують ходити по будинках з урнами в супроводі озброєних військових, пояснює "Опора". Це називається "виїзними комісіями", і, коли до тебе додому приходять озброєні люди, то відмовитися складніше. Однак ми всі пам’ятаємо, що можна зробити, як цей чоловік у Херсоні:

Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка" закликає бойкотувати вибори та наводить кілька способів, як це зробити.

перебувати вдома або змінити місце перебування. Проте, щоб не надавати організаторам жодних ознак вашої присутності, важливо залишатися в недоступних місцях;

уникати громадських місць, таких як вокзали, торговельні площі, ринки та інші, оскільки саме там організатори намагатимуться змусити якнайбільше людей проголосувати;

не слід погоджуватися допомагати в організації або проведенні виборів, працювати в виборчій комісії, агітувати або надавати матеріальну чи логістичну підтримку;

ігноруйте усі вхідні телефонні дзвінки на +7.., адже це можуть дзвонити із дільниць.

Повідомити про організаторів, скинути їхні фото чи відео (переконавшись, що це безпечно) можна на чат-бот "Жовтої стрічки" @bachymo_bot у Telegram, натиснувши /start. Чат використовує штучний інтелект, аби розпізнавати обличчя колаборантів. Важливо також видалити всі фото з телефону (і теки кошик) після надсилання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посольства Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини в Росії повідомили про великий рівень загрози терактів протягом наступних 48 годин. Рекомендується уникати скупчень людей, стежити за оточенням та повідомленнями у місцевих ЗМІ.