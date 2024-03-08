Что грозит украинцам в оккупации за участие в выборах Путина, и как этого избежать

Псевдовыборы не имеют ничего общего с волеизъявлением

Предстоящие выборы президента РФ с 15 по 17 марта россияне намерены проводить также и в оккупированных городах Украины. Украинцам следует избегать участия во всех этих акциях: как в голосовании, так и в социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях. Их цель — легитимизировать оккупационную власть.

"Телеграф" разбирался, предусмотрено ли наказание за голосование и советует варианты, как от него отказаться.

Украинцев призывают не голосовать

Украина, а также большинство стран мира и международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, не признают и осуждают российские псевдовыборы в оккупации.

Социологическая ассоциация Украины (САУ) призвала представителей украинских и международных социологических центров, групп и компаний воздержаться от участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании РФ, проводимой на оккупированных территориях, освещении ее хода и результатов выборов.

Также САУ призвала украинцев и, в частности, специалистов-социологов, вынужденно находящихся в оккупации, избегать участия в избирательном процессе. В частности, в социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях. Мол, за добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов или публичных призывов к их проведению на временно оккупированных территориях Украины предусмотрена уголовная ответственность (ст.111-1 Уголовного кодекса Украины).

Наказание: от 5 до 10 лет

Министерство внутренних дел (МВД) Украины предупредило, что каждый гражданин, который будет добровольно помогать в организации выборов, может быть привлечен к ответственности за коллаборационизм (статья 111-1 Уголовного кодекса Украины, часть 5).

Наказание предусматривает от 5 до 10 лет за решеткой, запрет занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без таковой. Формулировка преступления в статье звучит как "участие в организации и проведении" или "публичные призывы к проведению".

В МВД Украины призвали не участвовать в псевдовыборах в оккупации

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что привлекать к ответственности будут не тех, кто принудительно явился проголосовать, а организаторов и активных коллаборантов.

"Следует отличать: лиц, которые непосредственно участвуют в организации и проведении незаконных выборов; и лиц, которые были вынуждены явиться и принудительно проголосовать на "выборах", — объясняет Лубинец.

Мол, украинское законодательство не предусматривает уголовной или какой-либо другой ответственности только за факт участия, в том числе принудительного.

Первые решения в Украине по этой статье суды уже начали выносить, в том числе заочно. К примеру, коллаборантку из Херсона, которая агитировала прийти на фейковый референдум, суд в Ровно заочно осудил на 9 лет с конфискацией имущества.

Как избежать участия

Оккупационные власти оказывают давление на местных жителей. Причем на оккупированных территориях этот процесс начали раньше и растянули на три недели (с 25 февраля), россияне не гнушаются ходить по домам с урнами в сопровождении вооруженных военных, объясняет "Опора". Это называется "выездными комиссиями", и когда к тебе домой приходят вооруженные люди, то отказаться сложнее. Однако мы все помним, что можно сделать, как этот мужчина в Херсоне:

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента" призывает бойкотировать выборы и приводит несколько способов, как это сделать.

находиться дома или изменить местонахождение. Чтобы не подавать никаких признаков вашего присутствия, важно оставаться в недоступных местах;

избегать общественных мест, таких как вокзалы, торговые площади, рынки и другие, поскольку именно там организаторы будут пытаться заставить больше людей проголосовать;

не следует соглашаться помогать в организации или проведении выборов, работать в избирательной комиссии, агитировать или оказывать материальную или логистическую поддержку;

игнорируйте все входящие телефонные звонки на +7.., это могут звонить с участков.

Сообщить об организаторах, скинуть их фото или видео (убедившись, что это безопасно) можно на чат-боте "Желтой ленты" @bachymo_bot в Telegram, нажав /start. Чат использует искусственный интеллект, чтобы распознавать лицо коллаборантов. Важно также удалить все фото с телефона (и папки "Корзина") после отправки.

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