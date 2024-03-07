"Ні виборам без вибору": росіяни продовжують надсилати послання Путіну і обіцяють вийти на мітинг

У Росії та на захоплених територіях зростають антипутінські настрої

У Росії та на окупованих територіях України продовжують залишати антипутінські послання на стінах, парканах та інших поверхнях у громадських місцях. Більше того, у день президентських виборів 17 березня люди обіцяють вийти на мітинги.

Відео з антипутінськими написами публікують у мережі. Жителі РФ та анексованих територій дедалі більше незадоволені Володимиром Путіним та його діями.

На парканах, стінах, стовпах залишають написи "ПТН ПНХ", "Ні війні", "Вибори вкрали", "Ні виборам без вибору", "Вибори не дійсні, Путін — х***о" та інші. А 3 березня стало відомо, що Роскомнагляд заблокував сайт протестної акції "Полдень против Путина", яку пропонували провести у день виборів президента Росії.

Організатором акції виявився колишній депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Резнік. Він закликав людей прийти на вибори, але голосувати за іншого кандидата, тільки не за Путіна, щоб не дати йому піти на п’ятий термін. Цю акцію протесту також підтримував убитий в’язень Кремля опозиціонер Олексій Навальний.

Варто зазначити, що будь-які акції протесту в Росії жорстко припиняються. Правоохоронці б’ють палицями не лише чоловіків різного віку, а й жінок і навіть дітей. Проти мітингувальників застосовують сльозогінний газ, водомети, а кого вдалося спіймати — б’ють та відвозять до відділень поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський серіал "Слово пацана" виявився частиною передвиборчої кампанії Путіна. Ще рік тому було затверджено список так званого "творчого контенту для виборів".