"Рязанський цукор"? Посольства трьох країн в Росії повідомили про великий рівень загрози терактів

В посольств є інформація про можливі теракти протягом 48 годин на території РФ

Посольства трьох західних країн – Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини – попередили власних громадян про загрозу терористичних актів у Москві протягом наступних 48 годин. Рекомендується уникати скупчень людей, стежити за оточенням та повідомленнями у місцевих ЗМІ.

Попередження було опубліковане ввечері 7 березня на сайті посольства США. Згодом аналогічні попередження з'явилися на сайті британського та німецького посольств.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають плани атакувати великі збори в Москві, включаючи концерти, і громадянам США рекомендується уникати великих зборів протягом наступних 48 годин", — сказано у повідомленні посольства.

Аналогічні рекомендації опублікували посольства Британії та Німеччини. Цікаво, що російські пропагандисти вже почали істерити через це повідомлення – наприклад, Маргарита Симоньян вже написала, що посольства, мовляв, повинні були попередити про загрозу російські спецслужби, в іншому випадку це "пособництво".

"Рязанський цукор" – загальна назва терактів, здійснених ФСБ РФ у період з 4 по 16 вересня 1999 року. Російські спецслужби організували підриви жилих багатоповерхівок у містах Буйнакськ, Волгодонськ та Москва, в результаті яких загинуло понад 300 осіб. Назву отримало після того, як у Рязані 23 вересня 1999 року в підвалі будівлі знайшли три мішки гексогену, з написами "Сахар". Вибухи російська влада використала, як привід розпочати у наступному році Другу чеченську війну, а диктатор Володимир Путін, тоді директор ФСБ, на хвилі гніву отримав великі рейтинги та виграв президентські вибори вперше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російський режим стривожився, оскільки за 2023 рік в країні сталося понад 410 так званих "терористичних актів". Це майже 20-річний рекорд: більшу кількість атак зафіксували в Росії тільки у 2003 році, коли силовики заявили про 561 випадок "терактів".