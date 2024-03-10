У Папы Римского объяснились за его скандальное заявление об Украине

Понтифик считает, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях"

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского насчет "белого флага" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. Он якобы имел в виду переговоры, а не капитуляцию Киева.

Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Маттео Бруни. Об этом пишет на Vatican News.

Так, по его словам, в интервью швейцарскому телеканалу понтифик подхватил предложенный журналистом образ "белого флага, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, которое должно быть достигнуто через мужество вести переговоры".

Также в ходе другого интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но ссылаясь на каждую ситуацию войны, Папа Римский ясно сказал: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Бруни добавил, что понтифик считает, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость вести переговоры под белым флагом". Он подтвердил свою глубокую приверженность к украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Папа Римский сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны. Известные украинцы отреагировали на слова понтифика и высказали свое недовольство насчет его заявления.