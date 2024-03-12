В армії знайшли роботу для "ботанів": нардеп підказав ТЦК, як мотивувати молодь йти в ЗСУ

Кожен може бути корисним для захисту держави

В територіальних центрах комплектування (ТЦК) повинні працювати психологи, які б мотивували людину вступати до лав Збройних сил України (ЗСУ). Молодь активніше стала йти в армію після створення Сил безпілотних систем.

Примусова мобілізація не дає потрібних результатів, тому варто використовувати інші підходи. Про це народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Нардеп сказав, що насильницьке затримання чоловіків є неприпустимим. Працівники ТЦК не мають права саджати громадян у мікроавтобус, але можуть видати повістку, що не є вироком.

"Взагалі-то в ТЦК мають працювати психологи, які зможуть мотивувати, згладити гострі кути при спілкуванні. Ми ж розуміємо, що є різні люди за психологічним типом і до кожного треба достукатися. Може, це можуть бути ветерани, які вже мають досвід військової справи, і зможуть розповісти, як це — воювати", — розповів Горбенко.

Такий підхід є більш мотивуючим. Нещодавно в армії почала збільшуватись кількість молоді після створення нового роду військ.

"Наприклад, як мотивувати молодь? Керівництво Міністерства оборони, головнокомандувач і президент створили новий рід військ — Сили безпілотних систем. І туди дуже активно йде молодь. У 82-й бригаді комбриг створив підрозділ, назвав його "Ботан", і там хлопці складають, паяють дрони. На відстані 50 кілометрів від фронту вони роблять дуже важливу справу, адже під кожну модель дрону потрібна своя вибухівка, свій заряд", — пояснив нардеп.

Саме тому кожному військовозобов’язаному потрібно знайти мотивацію та направити на напрям, де він зможе бути корисним, зважаючи на кваліфікацію. Такий підхід буде більш ефективним за примусову мобілізацію.

"Ми повинні підбирати на кожен напрям мотивованих людей з потрібною кваліфікацією. Тому примусова мобілізація — ні, а інші підходи — так", — підкреслив Горбенко.

Читайте повне інтерв’ю нардепа у матеріалі "Телеграфу": "Навіщо тримати в ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" і аудит Сирського".

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