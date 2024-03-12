Спочатку перевірте: як відрізнити правильно заповнену повістку від незаконної

ТЦК та СП можуть дещо візуально змінювати повістку

В Україні триває обов’язкова мобілізація чоловіків від 18 до 60 років, які придатні до несення військової служби. Вже декілька місяців працівники ТЦК вручають повістки в посиленому режимі, але цей документ має відповідати певним нормам.

"Телеграф" розповість вам як виглядає правильна заповнена повістка згідно з постановою Кабінету міністрів № 1478. Вона обов’язково повинна мати особистий підпис особи про її отримання.

Правильно оформлена повістка повинна містити:

назву "ПОВІСТКА";

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки.

Зауважимо, що ТЦК та СП можуть дещо візуально змінювати повістку. Якщо ж це не впливає на її зміст, то така повістка є цілком законною. Але у разі порушення внесення відомостей або їх відсутності, військовозобов'язаний має повне право від неї відмовитися.

Вручати повістки можуть:

представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Зауважимо, що проникнення до житла особи без її згоди з метою вручення повістки незаконне. Тому уповноважені органи мають виконувати свої обов’язки в окреслених законом місцях.

Раніше "Телеграф" писав, яка категорія українців може законно відмовитися від повістки. Юрист дав докладну відповідь.