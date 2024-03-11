Війна лише для бідних? Відомий військовий розкритикував ідею про броню від мобілізації за гроші

Військовослужбовець вважає, що потрібно змінити підхід до рекрутингу

Майор Збройних сил України (ЗСУ), заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін розкритикував процес редагування нового законопроєкту про мобілізацію. Він вважає, що додавання норми про бронь від призову окремих категорій лише узаконить принцип "війна лише для бідних".

Натомість військовослужбовець пропонує змінити підхід до рекрутингу та підготовки військових. Про це Максим Жорін написав у своєму блозі у Телеграм.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки — вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", ― пише Жорін.

Не подобається військовослужбовцю й затягування процесу. Він попереджає, що на фронті склалася складна ситуація. Тому розгляд великої кількості ініціатив може спричинити катастрофу.

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***нуті [ненормальні — ред.] ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", ― попереджає військовий.

Нагадаємо, що раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що деякі категорії населення буде заброньовано від мобілізації. Це стосується чиновників вищого корпусу державної служби, працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, поліцейських та співробітників фірм-постачальників товарів для армії. На бронь також матимуть право розраховувати громадяни, які заробляють від 35 тисяч гривень.

Раніше у Третій штурмовій розповіли, як купують собі спорядження. Його варто підбирати виходячи з особливостей служби та ролі у загоні, ділиться військовий із позивним "Дациком".

"Телеграф" раніше писав, що мобілізація в Україні продовжується і вона не провалена. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. На його думку, рекрутинг не може повністю замінити мобілізацію.