Є гроші – можеш не воювати? Бронювання від мобілізації хочуть прив’язати до рівня зарплати

До законопроєкту подано понад 4 тисячі правок

В Україні продовжується робота над законопроєктом про посилення мобілізації. У Кабміні планують прив’язати бронювання від мобілізації до заробітної плати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Він перерахував категорії, які можуть одержати право на бронь.

За його інформацією, пропонується забронювати всіх чиновників категорії А (вищий корпус держслужби), а також працівників підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ. Також можливість бронювання хочуть надати всім працівникам поліції.

З бізнесу хочуть повністю забронювати робітників паливно-енергетичного комплексу. Друга категорія – оператори зв’язку.

Також, за даними Гончаренка, матимуть можливість для бронювання:

1. ті, хто отримує зарплату від 35 000 грн.

2. ті, хто сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис. грн, та ЄСВ ≥ 7,7 тис. грн.

3. айтівці, а саме резиденти Дія сіті (правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні), при сплаті ПДФО ≥ 6,3 тис. грн.

"Подібне за змістом рішення вже виносилося на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його загорнули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. У такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не повинні ризикувати життям", — коментує Гончаренко.

Як повідомляв "Телеграф", голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував правку про мобілізацію людей з інвалідністю. Він також зазначив, що розгляд поправок до законопроєкту, яких понад 4 тисячі, розпочнеться вже наступного тижня.