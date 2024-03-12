В армии нашли работу для "ботанов": нардеп подсказал ТЦК, как мотивировать молодежь идти в ВСУ

Каждый может быть полезен для защиты государства

В территориальных центрах комплектования (ТЦК) должны работать психологи, мотивирующие человека вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Молодежь активнее стала идти в армию после создания Сил беспилотных систем.

Принудительная мобилизация не дает нужных результатов, поэтому следует использовать другие подходы. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко рассказал в интервью "Телеграфу".

Нардеп сказал, что насильственное задержание мужчин недопустимо. Работники ТЦК не имеют права сажать граждан в микроавтобус, но могут выдать повестку, что не является приговором.

"Вообще-то в ТЦК должны работать психологи, которые смогут мотивировать, сгладить острые углы при общении. Мы же понимаем, что есть разные люди по психологическому типу и к каждому нужно достучаться. Может, это могут быть ветераны, уже имеющие опыт военного дела, и смогут рассказать, как это — воевать», — рассказал Горбенко.

Такой подход более мотивирующий. Недавно в армии стало увеличиваться количество молодежи после создания нового рода войск.

"Например, как мотивировать молодежь? Руководство Министерства обороны, главнокомандующий и президент создали новый род войск — Силы беспилотных систем. И туда очень активно идет молодежь. В 82-й бригаде комбриг создал подразделение, назвал его "Ботан", и там ребята составляют пают дроны. На расстоянии 50 километров от фронта они делают очень важное дело, ведь под каждую модель дрона нужна своя взрывчатка, свой заряд", — пояснил нардеп.

Поэтому каждому военнообязанному нужно найти мотивацию и направить на направление, где он сможет быть полезным, учитывая квалификацию. Такой подход будет более эффективным, чем принудительная мобилизация.

"Мы должны подбирать на каждое направление мотивированных людей с нужной квалификацией. Поэтому принудительная мобилизация — нет, а другие подходы — да", — подчеркнул Горбенко.

Читайте полное интервью нардепа в материале "Телеграфа": "Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышении "боевых" и аудит Сырского".

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