Список получился длинным: в ЦПД обнародовали перечень telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду

По всей видимости, в список вошли лишь самые крупные каналы

Российская пропаганда продолжает активно воздействовать на украинцев и придумывает все новые и новые способы пробиться в украинское информационное пространство и даже раскидывает свои сети на Западе. А с целью противостояния ей специалисты решили напомнить о главных рупорах кремлевских фейков в сети.

Как говорится в материале Центра противодействия дезинформации, его специалисты вместе с Кибердепартаментом СБУ подготовили список каналов, которые транслируют российские нарративы в популярном мессенджере Telegram.

Всего в список попали 355 каналов, часть из которых связана с известными пропагандистами, гауляйтерами, "военкорами", государственными телеканалами и структурами, а также с российскими политиками. Другая же часть является местными каналами запущенными для оккупированных территорий, а также российскими или пророссийскими каналами, которые целенаправленно работают на украинскую аудиторию.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Мариуполе россияне провели съемку новых пропагандистских роликов о "зверствах украинцев". На этот раз уже заезженного "мальчика в трусиках" заменили младенцами, чью кровь якобы "пили" украинские военные.