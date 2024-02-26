Помер голова лондонської гілки родини Ротшильдів: що про нього варто знати

Ротшильд пішов із життя в маєтоку Уоддесдон

Помер британський інвестиційний банкір, голова лондонської гілки родини Ротшильдів, лорд Джейкоб Ротшильд. Йому було 87 років.

Про його смерть повідомила сім’я. Інформацію повідомляє Bloomberg.

"Наш батько Джейкоб займав чільне місце в житті багатьох людей — чудовий фінансист, поборник мистецтва і культури, відданий державний службовець, пристрасний прихильник благодійної діяльності. В Ізраїлі та єврейській культурі — пристрасний захисник довкілля та улюблений друг, батько та дідусь.", — йдеться у заяві родичів.

Ротшильд пішов із життя у маєтку Уоддесдон. Він буде похований відповідно до єврейських традицій. Причина його смерті не розкривається.

Натаніель Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвертий барон Ротшильд — британський фінансист, інвестор, представник знаменитої династії Ротшильдів, історія якої сягає кінця XVIII століття. Ротшильди були однією з найбагатших сімей вже за Наполеона I. За деякими оцінками, сімейству Ротшильдів належить половина активів всієї Землі. Зокрема, вони мають Лондонську золоту біржу, яка щодня встановлює ціну на цей дорогоцінний метал. Банкір за своє життя пожертвував 66 млн фунтів стерлінгів на єврейські "цілі", освіту та мистецтво. Нині активами сімейства управляє лорд Евелін Ротшильд.

Довідка

Заснував династію Амшель Майєр Ротшильд. У Німеччині він збудував великий банківський бізнес і створив свою фінансову імперію. Вмираючи, Амшель залишив своїм спадкоємцям заповіт, у якому виклав свої погляди управління імперією. І ось уже понад 200 років Ротшильди дотримуються цих правил.

Навколо сім’ї ходять різні чутки та теорії. Одні стверджують, що сім’я контролює все багатство світу та фінансових установ. Інші – що саме Ротшильди заохочують та спонсорують більшість війн.

Як відомо, конспірологічні теорії про "новий світовий порядок" теж приписують роду Ротшильдів, а також Рокфеллерів. Ці сім’ї, нібито, дуже впливають на хід світової історії.

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