З цими хворобами нервової системи та психіки не можуть мобілізувати: перелік

Такі громадяни мають "білий квиток"

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян. Проте особи, які мають певні захворювання, мають підстави для звільнення від призову — так званий "білий квиток".

Зокрема, отримати відстрочку чи повне звільнення від служби можуть українці, у яких діагностовано захворювання нервової системи та розлади психіки. Про те, які хвороби ЦНС є підставою для визнання непридатним до мобілізації, зазначено у наказі Міноборони №490 від 18 серпня 2023 року.

Зауважимо, що влітку 2023 року перелік діагнозів було скорочено Міністерством оборони.Тож деякі військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними, можуть бути призвані у ЗСУ.

У наказі оборонного відомства "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" йдетьсч про те, що наступні захворювання нервової системи, є підставою для визнання непридатним для мобілізації:

швидко прогресуючі, із значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньодзвінковий абсцес);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі, із значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Крім того, звільняються від проходження служби люди, які мають розлади психіки. Виключити з військового обліку можуть людей із такими діагнозами:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій чи патологічних реакцій.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям надають відстрочку від мобілізації за умови догляду за дружиною чи родичами з інвалідністю, проте деякі громадяни можуть втратити цю можливість після прийняття нового законопроєкту про мобілізацію. В першу чергу це стосується тих громадян, які доглядають за батьками офіційної дружини чи дружиною, яка має третю групу інвалідності.