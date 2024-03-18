Відстрочка від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю: в новому законі готують різкі зміни

Усім, хто доглядає за дружиною чи родичами, варто знати про нові норми

Українцям надають відстрочку від мобілізації за умови догляду за дружиною чи родичами з інвалідністю, проте деякі громадяни можуть втратити цю можливість після прийняття нового законопроєкту про мобілізацію. В першу чергу це стосується тих громадян, які доглядають за батьками офіційної дружини чи дружиною, яка має третю групу інвалідності.

Залишиться можливість відстрочки у тих українців, які оформили догляд за рідною людиною за умови наявності висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) чи лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтвердить необхідність постійного догляду. Про це пише портал "Бухгалтер 911".

Постійний догляд може не бути причиною відстрочки

Українці, які доглядають за батьками дружини, можуть бути призвані у лави Збройних сил України (ЗСУ). Вони втратять право на відстрочку навіть якщо є висновок МСЕК.

У новому законі про мобілізацію буде прибрано абзац 11 зі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Саме він дозволяв отримати відстрочку тим громадянам, які доглядали за батьками, дружиною чи її батьками з інвалідністю 1-2 групи. Проте там зазначалось, що у людини, за якою здійснюється догляд, не має бути інших родичів, які б доглядали за нею.

Безповоротно втратять відстрочку чоловіки, у яких офіційна дружина має інвалідність третьої групи. Її не можна буде оформити.

Проте в опікунів недієздатних осіб відстрочка залишиться. Та новий законопроєкт ускладнить процес отримання цього статусу. Він буде доступний лише для родичів людини, яка потребує постійного догляду.

Як зараз надається відстрочка

Наразі чоловіки можуть бути тимчасово звільнені від призову, якщо доглядають за своїми рідними, які мають інвалідність. Це може бути дитина, дружина, власні батьки чи жінки. Відстрочка надається, якщо громадянин здійснює догляд за:

батьками (своїми чи своєї жінки), дитиною або дружиною за умови наявності висновку МСЕК чи ЛКК про необхідність постійного догляду;

дружиною, власними батьками чи жінки, які мають 1-2 групу інвалідності й за ними не доглядають інші родичі;

опікуни недієздатних осіб;

особи, що зайняті постійним доглядом за людиною з 1-2 групу інвалідності чи тою, яка за висновками лікарів потребує постійного догляду (для 2 групи ще важливо не мати інших доглядачів).

Нагадаємо, що щоб отримати відстрочку необхідно написати заяву та зібрати пакет документів. Серед них також повинні бути довідки про інвалідність та паспорт особи, яку доглядає чоловік.

На відстрочку від призову можуть розраховувати й інші категорії населення. Зокрема й ті, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей, чи є заброньованими працівниками критично важливих підприємств.

У новому законопроєкті можуть розширити перелік осіб, яких можуть бути мобілізовані. Серед них і засуджені громадяни, але не за важкі злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий військовий розкритикував пропозицію бронювати людей від мобілізації за гроші. Він вважає, що це неправильний підхід.