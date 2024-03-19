С этими болезнями нервной системы и психики не могут мобилизовать: список

Такие граждане имеют "белый билет"

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанных граждан. Однако у лиц, имеющих определенные заболевания, есть основания для освобождения от призыва — так называемый "белый билет".

В частности получить отсрочку или полное освобождение от службы могут украинцы, у которых диагностированы заболевания нервной системы и расстройства психики. О том, какие болезни ЦНС являются основанием для признания непригодным к мобилизации, отмечено в приказе Минобороны №490 от 18 августа 2023 года.

Отметим, что летом 2023 года перечень диагнозов был сокращен Министерством обороны. Поэтому некоторые военнообязанные, ранее считавшиеся непригодными, могут быть призваны в ВСУ.

В приказе оборонного ведомства "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" говорится, что следующие заболевания нервной системы являются основанием для признания непригодным для мобилизации:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы;

Кроме того, освобождаются от прохождения службы люди с расстройствами психики. Исключить из военного учета могут люди со следующими диагнозами:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предоставляют отсрочку от мобилизации при уходе за женой или родственниками с инвалидностью, однако некоторые граждане могут упустить эту возможность после принятия нового законопроекта о мобилизации. В первую очередь это касается тех граждан, которые ухаживают за родителями официальной жены или женой, имеющей третью группу инвалидности.