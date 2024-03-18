У Раді поспішають ухвалити законопроєкт про мобілізацію: стало відомо про рішення нардепів

Нова версія таки "потонула" у тисячах правок, але народні обранці знайшли вихід

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішили прискорити процес прийняття законопроєкту про мобілізацію. На засіданні 19 березня планують розглянути близько 1500 спірних норм.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму телеграмі. Швидше за все, будуть розглянуті найпопулярніші норми.

"Комітет з питань оборони вирішив прискорити процес по законопроєкту про мобілізацію (я так розумію найбільш популярна частина буде розглядатися) і завтра на засіданні пройде майже 1500 правок (з 624 по 2104)", ― написав Железняк.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Стару редакцію документа, подану ще наприкінці грудня минулого року, після тривалих розглядів відкликав Кабмін.

Новий законопроєкт має близько 4000 тисяч правок. Передбачалося, що його ухвалять до другої річниці від дня російського вторгнення. Але строки регулярно змінювалися, кожен опитаний нардеп називав свої прогнози.

Найбільш спірними нормами є ті, що стосуються відстрочки для конкретних категорій та обмежень для ухилянтів. Як повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його колеги залишатимуть правку про звільнення від призову осіб, які доглядають людину з інвалідністю. Але на кожного громадянина з інвалідністю може бути лише один доглядач.

Раніше "Телеграф" писав, як омбудсмен прокоментував законопроєкт про мобілізацію. На думку Лубінця, співробітники ТЦК не повинні набувати жодних додаткових повноважень.

Також омбудсмен нещодавно висловився щодо побиття ухилянтів, яких затримали біля кордону з Румунією. 8 постраждалих звернулися до поліції, а один із них навіть намагався накласти на себе руки.

"Телеграф" також раніше повідомляв, які нові підстави для відстрочення призову можуть з’явитися в Україні. Вони містяться в оновленій редакції законопроєкту про мобілізацію.