Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова може бути звільнена — до чого тут 1,5 млрд грн

Щоб виплатити борг зі своєї офіційної зарплати, Рожковій знадобиться 100 років

Верховний суд України залишив у силі рішення Північного апеляційного господарського суду про стягнення заборгованості в 1,48 млрд грн з топменеджменту збанкрутілого "Платінумбанку". Таке рішення Верховного суду може спричинити звільнення першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової, вважає журналіст і блогер Сергій Лямець.

Блогер пише, що за часів керівництва Національним банком України Валерії Гонтарєвої, у головному банку країни запровадили такий критерій як репутація. Згідно з ним, якщо людина була менеджером збанкрутілого банку, на неї поширювалася заборона на роботу в банківській системі на відповідальній посаді.

У біографії Катерини Рожкової є не просто робота в банку, що збанкрутував — "Платінумбанку", а й судове рішення про те, що саме її діяльність була однією з причин банкрутства.

Так, як повідомляв "Телеграф", до свого відходу до НБУ влітку 2015 року вона працювала в "Платінумбанку" і згідно з рішенням Північного апеляційного господарського суду брала участь у завданні збитків банківській установі на 1,48 млрд грн. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вимагав цього рішення 3 роки, але лише у липні 2023 року рішенням суду прізвище Катерини Рожкової з’явилося у Реєстрі боржників.

Топменеджерка НБУ мала виплачувати із зарплати свою частку заборгованості. Заробітна плата Катерини Рожкової за 2023 рік до речі склала трохи більше 6 млн грн, 20% з яких, або 1.2 млн грн, повинні були йти в погашення боргів. Таким чином, якщо припустити, що 1,48 млрд грн порівну поділять на 12 ексчленів правління "Платінумбанку", Катерина Рожкова віддаватиме свої 123 млн грн протягом 100 років. У разі повернення 1,48 млрд грн нею однією, термін збільшується приблизно до 1235 років.

Треба сказати, що рішення про стягнення частини зарплати є досить м’яким, адже ще у 2015 році Нацполіція порушила кримінальну справу щодо виведення з "Платінумбанку" 1,1 млрд грн. яким керівництву фінустанови загрожували до 12 років. Втім, слідство за цим фактом зупинилося ще 2016 року. Тоді Рожкова не змирилася із рішенням Північного апеляційного господарського суду та подала позов до Верховного суду.

Тепер Верховний суд визнав рішення Північного апеляційного господарського суду вірним і Катерина Рожкова має сплачувати свою частку від 1,48 млрд грн боргу до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Рішення Верховного Суду, як відомо, не можна оскаржити.

Щодо звільнення Рожкової через зіпсовану репутацію, то Лямець вважає, що голова НБУ Андрій Пишний може і заплющити на це очі, оскільки йому комфортно працювати з таким першим заступником. За іншою ж версією, зробити це нібито не дадуть якісь покровителі першого заступника голови НБУ. Хто саме – журналіст не каже.

"Телеграф" направив запит НБУ, в якому просив роз’яснити, чи є рішення Верховного суду України підставою для звільнення Катерини Рожкової з посади першого заступника голови НБУ. На момент публікації відповіді на запит не надійшло.

Тим часом в Україні готується масштабна реформа державного управління. Відповідно до неї планується розформувати не менше 5 міністерств із 19 існуючих сьогодні.