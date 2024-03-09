В Україні хочуть суттєво скоротити Кабмін: які міністерства можуть зникнути

Зміни можуть відбутися вже найближчим часом

В Україні можуть скоротити уряд. Навесні можуть розформувати щонайменше 5 із 19 діючих міністерств, хоча в уряді для цього ще не створено жодних робочих груп.

Деякі функції після скорочень виконуватиме офіс прем’єра, тобто Центр уряду, пише NV. За даними видання, про заміну самого прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зараз не йдеться. Він усіх влаштовує, а після того, як візьме на себе виконання нових функцій, його цінність тільки зросте.

"Шмигаль не набрав такої кількості негативу, через який на нього можна повісити всі "гріхи" і прибрати з посади", — йдеться у статті.

При цьому наголошується, що на місце голови Кабміну експерти "приміряли" різні кандидатури. Йдеться і про першого віцепрем’єра та міністра економіки Юлію Свириденко та СЕО НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Слід зазначити, що про скорочення уряду раніше вже говорили й президент Володимир Зеленський, і сам прем’єр Шмигаль. Президент причиною таких рішень назвав брак грошей, а прем’єр анонсував ліквідацію третини міністерств.

"Насамперед, "під ніж" можуть піти міністерства, які не мають призначених керівників, або ті, чиї функції фактично здатні виконувати інші відомства. Йдеться також про об’єднання "соціальних" міністерств", — пише NV.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Денис Шмигаль став першим прем’єр-міністром в історії сучасної України, який провів на цій посаді чотири роки. Він побив рекорд глави Кабміну часів правління президента України Віктора Януковича Миколи Азарова, який пробув на цій посаді трохи менше чотирьох років.