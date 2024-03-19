Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова может быть уволена – причем тут 1,5 млрд грн

Чтобы выплатить долг со своей официальной зарплаты, Рожковой понадобится 100 лет

Верховный суд Украины оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда о взыскании задолженности в 1,48 млрд грн с топ-менеджмента обанкротившегося "Платинумбанка". Такое решение Верховного суда может повлечь за собой увольнение первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой, считает журналист и блогер Сергей Лямец.

Блогер пишет, что во времена руководства Национальным банком Украины Валерии Гонтаревой, в главном банке страны ввели такой критерий как репутация. Согласно ему, если человек был менеджером обанкротившегося банка, на него распространялся запрет на работу в банковской системе на ответственной должности.

В биографии Екатерины Рожковой есть не просто работа в обанкротившемся банке – "Платинумбанке", но и судебное решение о том, что именно ее деятельность была одной из причин банкротства.

Так, как сообщал "Телеграф", до своего ухода в НБУ летом 2015 года она работала в "Платинумбанке" и согласно решению Северного апелляционного хозяйственного суда принимала участие в нанесении убытков банковскому учреждению на 1,48 млрд грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц добивался этого решения 3 года, но лишь в июле 2023 года решением суда фамилия Екатерины Рожковой появилась в Реестре должников.

Топ-менеджер НБУ должна была выплачивать с зарплаты свою долю задолженности. Заработная плата Екатерины Рожковой за 2023-й год кстати составила немногим более 6 млн грн, 20% из которых, или 1.2 млн грн, должны были идти в погашение долгов. Таким образом, если предположить что 1,48 млрд грн поровну разделят на 12 экс-членов правления "Платинумбанка", Екатерина Рожкова будет отдавать свои 123 млн грн в течение 100 лет. В случае же возврата 1,48 млрд грн ей одной, срок увеличивается примерно до 1235 лет.

Надо сказать, что решение о взыскании части зарплаты достаточно мягкое, ведь еще в 2015-м году Нацполиция возбудила уголовное дело по выводу из "Платинумбанка" 1,1 млрд грн. по которому руководству финучреждения грозили до 12 лет. Впрочем, следствие по данному факту остановилось еще в 2016-м году. Тогда Рожкова не смирилась с решением Северного апелляционного хозяйственного суда и подала иск в Верховный суд.

Теперь же Верховный суд признал решение Северного апелляционного хозяйственного суда верным и Екатерина Рожкова должна платить свою долю от 1,48 млрд грн долга в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Решение Верховного Суда, как известно, нельзя оспорить.

По поводу увольнения Рожковой из-за испорченной репутации, то Лямец считает, что глава НБУ Андрей Пышный может и закрыть на это глаза, поскольку ему комфортно работать с таким первым замом. По другой же версии, сделать это якобы не дадут некие покровители первого замглавы НБУ. Кто именно — журналист не говорит.

"Телеграф" направил запрос НБУ в котором просил разъяснить, является ли решение Верховного суда Украины основанием для увольнения Екатерины Рожковой с поста первого заместителя главы НБУ. На момент публикации ответа на запрос не поступило.

Тем временем в Украине готовится масштабная реформа государственного управления. Согласно ей планируется расформировать не менее 5 министерств из 19 существующих сегодня.