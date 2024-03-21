Землекопи або гробокопателі? Ваші пращури належали до однієї з цих професій, якщо у вас таке прізвище

Родові імена спершу були прізвиськами, які люди давали одне одному

Прізвища в українських документах з'явилися приблизно у XIV-XV ст. Тоді їх мали лише представники суспільної верхівки, адже купівля і продаж майна та інші юридичні дії потребували точності в оформленні документів. Тому до імені почали додавати прізвище.

Однак, родові імена існували й до цього періоду. Спершу це були прізвиська, які потім трансформувалися у повноцінні прізвища. Про це, зокрема, йдеться у роботі Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

"Важка праця землекопа була долею тих, чиї правнуки мають сьогодні прізвище Копач або Грабар. Обидва ці прізвища могли означати також тих, що копають могили, тобто гробокопателів", — стверджує мовознавець.

Прізвище Копач, згідно з даними порталу "Рідні", наразі налічує 2425 носіїв по всій країні. Найбільш поширене воно на Київщині та Львівщині. Відповідне прізвище згадується у козацьких реєстрах, зокрема у реєстрі 1756 року: Іван Копач, козак, Мінський курінь.

Прізвище Грабар, згідно з даними того ж порталу, більш популярне і налічує 3090 носіїв. При цьому, розповсюджене воно на Харківщині та Київщині. А найперша згадка про прізвище датується аж 1649 роком. Так, у реєстрі війська Запорізького був такий собі Василь Грабар (Гадяцька сотня, Полтавський полк).

Не можемо не згадати тут і третє прізвище, щоправда, воно стосується лише тих, чиї предки були саме гробокопателями, а не простими землекопами. Принаймні, так вважає мовознавець Юліан Редько.

Прізвище Могильник найменш розповсюджене зі згаданих родових імен. Налічує всього 127 носіїв, переважна більшість яких живе на Полтавщині, а декілька представників у Києві. Варто також зазначити, що схожі прізвища, а саме Могильна чи Могильний більш поширені й мають понад півтори тисячі носіїв по всій країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища вказують на те, що ваші предки могли бути бездомними. Й досі тисячі українців мають такі прізвища.