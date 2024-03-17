А ви знаєте, яке походження у прізвища Москаль? Відповідь здивує

В Україні проживає майже дві тисячі носіїв

Сучасне українське прізвище Москаль часто пов’язують з російським корінням. Проте справжнє походження цього родового імені має певні нюанси.

Перший носій цього прізвища дійсно міг бути росіянином, але цього було мало. Про це український мовознавець Петро Білоусенко повідомляє у своїй роботі "Козацькі прізвища".

Походження прізвища Москаль

Отримати таке родове ім’я дійсно міг не лише той чоловік, який був росіянином за походженням. Таке прізвище давали козаки новоприбулим.

Вони часто використовували за основу національність. Наприклад, чоловік з білоруським походженням міг стати Литвином.

Проте не обов’язково бути потомком росіян, якщо носите прізвище Москаль. Інколи так охрещували тих, хто деякий час перебував на території Російської імперії.

Від прізвища Москаль також походять деякі інші родові імена. Наприклад, Москаленко (так називали сина москаля) чи Москальчук.

Зазначимо, що наразі в Україні проживає 1934 носії прізвища Москаль. Про це йдеться на порталі "Рідні". Найбільш відомим представником є експолітик Геннадій Москаль, про смерть якого стало відомо 17 березня 2024 року.

У нас проживає менше двох тисяч носіїв цього прізвища

Раніше "Телеграф" повідомляв про козацькі прізвища, які збереглись в Україні до сьогодні. Більшість з них достатньо кумедні.

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