Землекопы или гробокопатели? Ваши предки относились к одной из этих профессий, если у вас такая фамилия

Родовые имена сначала были прозвищами, которые люди давали друг другу

Фамилии в украинских документах появились примерно в XIV-XV вв. Тогда их имели только представители общественной верхушки, ведь покупка и продажа имущества и другие юридические действия нуждались в точности при оформлении документов. Поэтому к имени стали прибавлять фамилию.

Однако родовые имена существовали и до этого периода. Сначала это были прозвища, которые затем трансформировались в полноценные фамилии. Об этом, в частности, говорится в работе Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

"Тяжелый труд землекопа был уделом тех, чьи правнуки имеют сегодня фамилию Копач или Грабар. Обе эти фамилии могли означать также копающих могилы, то есть гробокопателей", — утверждает языковед.

Фамилия Копач, согласно данным портала "Рідні", в настоящее время насчитывает 2425 носителей по всей стране. Наиболее распространена она на Киевщине и Львовщине. Соответствующая фамилия упоминается в казацких реестрах, в частности в реестре 1756 года: Иван Копач (казак, Минский курень).

Фамилия Грабар, согласно данным того же портала, более популярна и насчитывает 3090 носителей. При этом распространена она на Харьковщине и Киевщине. А первое упоминание о фамилии датируется 1649 годом. Так, в реестре войска Запорожского был некий Василий Грабар (Гадяцкая сотня, Полтавский полк).

Не можем не упомянуть здесь и третью фамилию, правда, она касается только тех, чьи предки были именно гробокопателями, а не простыми землекопами. По крайней мере, так считает языковед Юлиан Редько.

Фамилия Могильник наименее распространена среди упомянутых родовых имен. Насчитывает всего 127 носителей, подавляющее большинство которых живут в Полтавской области, а несколько представителей в Киеве. Следует также отметить, что схожие фамилии, а именно Могильная или Могильный более распространены и имеют более полутора тысяч носителей по всей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии указывают на то, что ваши предки могли быть бездомными. До сих пор тысячи украинцев имеют такие фамилии.