Гроші ― на зброю: Борель зробив нову заяву про заморожені активи РФ

Більшість цінних паперів країни-терористки зберігаються в одному місці

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у вівторок, 19 березня, заявив, що обговорить з партнерами по ЄС пропозицію використати 90% доходів від заморожених активів РФ для купівлі озброєння для Збройних сил України (ЗСУ). Ці гроші будуть направлені до Європейського фонду миру, а ті, що залишилися, переведуть до бюджету союзу для зміцнення потенціалу української оборонної промисловості.

Це питання Боррель планує обговорити з партнерами у Європейському союзі у середу, 20 березня, напередодні саміту лідерів 21-22 числа. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"Якщо ми зробимо це, то росіяни будуть не дуже щасливі. Сума грошей ― три мільярди (євро) на рік ― навіть не є чимось екстраординарним. Але вона не є незначною", ― сказав Боррель.

Як наголосив високопоставлений європейський чиновник, ЄС використовуватиме лише доходи заморожених активів. За рахунок Росії купуватимуть озброєння для ЗСУ. На ці цілі піде близько 3 млрд євро на рік. Але про конфіскацію не йдеться.

Заморожені російські активи, що знаходяться на території ЄС, до 2027 року можуть дати прибутки в межах 15-20 млрд євро. Це суми вже після сплати податків. Причому більшість активів, а саме 70%, зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. У ньому знаходиться цінних паперів та готівки на суму близько 190 млрд євро.

Раніше стало відомо, що не всі країни ЄС хочуть витрачати прибутки від заморожених російських активів на купівлю боєприпасів для України. Проти висловилися Угорщина, Люксембург та Мальта. До цієї пропозиції в Європі домовлялися, що витрачатимуть кошти на повоєнне відновлення країни.

"Телеграф" раніше писав, що Україна отримає додаткове фінансування від Євросоюзу. Ці гроші вона може витратити на покупку озброєння у будь-якій країні. Подробиці розповів Боррель.