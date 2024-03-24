Екс-міністр енергетики: українська енергосистема виявилась не захищеною від атак РФ через недбалість влади

Прогнози розвитку ситуації з енергопостачанням на найближчі півроку складні, але не критичні

Україна могла б уникнути настільки масштабних наслідків ворожих атак критичної інфраструктури 22 березня, якби підготувалася до них належним чином.Однак ще не все втрачено і майбутній розвиток подій залежатиме від того, яких заходів зараз вживатимуть.

Про це в коментарі Телеграфу заявив колишній міністр палива та енергетики Ігор Насалик. За словами політика, попри гучні заяви щодо очікування найскладнішої зими за всю історію, підготовка до неї в питанні засобів захисту енергетичних об’єктів велася вкрай недбало.

"Звітуючи про те, як ми пройшли зиму, в "Укренерго" заявили, що все було на критичних межах, і це без обстрілів. Запитання: а на що розраховували? Що пронесе? Під час війни це вкрай нерозумна стратегія. За два роки можна було зробити замовлення вузлових станцій і трансформаторів, де завгодно. Строки виготовлення цього обладнання для великих міст з розвиненою промисловістю – вісім місяців. Скільки говорили про необхідність встановлення газотурбінних генераторів, невеликих — по 20-30 мегаватт, але в різних точках, реакції нуль.

Ба більше, Південна Корея і Японія поставили нам вузлові генератори. І ми мали їх у запасі. Але одна річ – мати їх, і зовсім інша – захистити. Як мінімум, трансформаторні розподільчі енергосистеми повинні були обставлені відповідними захистами. Детальний план і проекти того, як встановлюють бетонні перемички для уникнення ураження, у влади були. На жодному об’єкті цього не зробили. Не кажучи вже про те, що маючи таке слабке місце у вигляді енергосистеми, слід було оточити ключові об’єкти засобами ППО", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, за словами Ігоря Насалика, прогнози розвитку ситуації з енергопостачанням на найближчі півроку складні, але не критичні. Влітку українці споживають 15-16 тис. мегават електроенергії, тоді як взимку цей показник сягає 22-23 тис. , що дає надію на деякий запас ресурсів і часу. Однозначно казати про те, що наступна зима буде критично важкою, поки не можна, зазначає експерт.

"Все залежатиме від того, яких заходів вживатимуть. Якщо не буде ухвалена грамотна і ефективна програма, комплексний підхід до подолання цієї кризи, наступну зиму не переживемо – це факт. Якщо ж до енергетики почнуть нарешті ставитися як базової речі, яка забезпечує всю економіку і життєдіяльність нашої держави, шанси є.

До того ж, ніхто не скасовував можливість імпортування електроенергії. Інша річ, що ми можемо її закуповувати лише через канали, з'єднані з міжнародними енергетичними лініями. Таким чином реально отримати до двох тисяч мегават… за потреби у 24 тисячі взимку. Ми можемо сподіватися на допомогу і підтримку, але розрахувати слід в першу чергу на свої сили і докладати максимальних зусиль для відновлення і головне — збереження власних потужностей", – каже Ігор Насалик.

Повну версію статті про те, чому окупанти вирішили атакувати нашу енергетичну систему саме зараз, читайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог атакував Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Що це за станція та в якому вона стані.