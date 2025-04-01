Кількість мільярдерів у Росії встановила новий рекорд, попри санкції

А в Україні їх лише п'ятеро

Кількість російських мільярдерів б'є рекорди попри санкції через війну проти України. У 2024 році їх стало 146 осіб, хоча роком раніше було 125.

Загальні статки цих багатіїв зросли до $625,5 млрд – більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Forbes.

До списку російських багатіїв додалося 15 нових осіб, а ще 10 повернулися до рейтингу. При цьому вибули лише четверо. Загальна сума статків усіх російських учасників рейтингу теж побила рекорд і склала $625,5 млрд.

Найбагатшим росіянином залишається засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов з капіталом $28,6 млрд. За рік він став багатшим на $100 млн, хоч ще у 2022 році пішов з посади президента компанії через санкції від Британії та Австралії. Торік Алекперов отримав понад $2 млрд дивідендів від нафтової компанії.

В Україні мільярдерів значно менше – лише семеро. Перше місце серед них займає Рінат Ахметов, статки якого, за оцінкою Forbes, зросли до $7,9 млрд. Це найвищий показник за останні п'ять років. Ахметов посідає 390-те місце у світовому рейтингу найбагатших людей.

Цікаво, що за час війни статки Ахметова виросли майже вдвічі порівняно з 2023 роком, коли вони становили $4 млрд. Зараз вони навіть більші, ніж до початку повномасштабного вторгнення – у 2021 році його капітал оцінювали у $7,6 млрд.

Інші українські мільярдери суттєво відстають від Ахметова. Віктор Пінчук має $3,2 млрд і займає 1141 місце у світовому рейтингу. Петро Порошенко на 1947 місці з $1,8 млрд. Андрій Веревський – на 2356 місці з $1,4 млрд. На 2623 місці опинилися одразу три українські бізнесмени – Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко. Кожен з них має по $1,2 млрд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає наймолодший доларовий мільярдер Влад Яценко і що привело його до успіху. Довгі роки Влад проживає у Великій Британії.