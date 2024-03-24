Ситуація залишається непростою: в "Укренерго" розповіли, які області можуть залишитися без світла

Енергетики продовжують працювати над відновленням мереж

Ворожа ракетна атака в неділю, 24 березня, суттєво не вплинула на роботу української енергосистеми. Проте БПЛА атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській області.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго". Там зазначили, що в Харкові діють мережеві обмеження, а на Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання можливі графіки відключень.

За даними компанії, на Дніпропетровщині уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі. При цьому в місті Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

На Дніпропетровщині фахівці "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінія, що вимикалась, повернута в роботу. В "Укренерго" наголосили, що в усіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Своєю чергою заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заявив, що ситуація в енергетиці після обстрілів залишається непростою. За його словами, у Харкові без світла залишаються близько 200 тисяч абонентів. А в Одесі минулої доби через пошкодження обʼєктів оператора системи передачі та через неможливість передачі електроенергії під час максимального навантаження були певні тимчасові обмеження.

Колісник також повідомив, що наразі дефіциту в енергосистемі немає завдяки імпорту електроенергії. В окремих вузлах енергомережі є дефіцит через неможливість передачі, через пошкоджені обʼєкти – це, в першу чергу, Харків.

Нагадаємо, вранці 24 березня російські окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Силам ППО вдалося збити більшу частину цілей, проте без наслідків не обійшлося.