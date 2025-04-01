Це сусідство загубить урожай: які овочі не можна садити поряд із картоплею

У цих овочів спільні шкідники та захворювання

У квітні дачники починають активно готуватися до посадки картоплі — одного з найулюбленіших овочів на нашому столі. Однак час посадки залежить від температури повітря та ґрунту: якщо ці показники відповідають нормі, у середині-кінці місяця можна братися до роботи. Але важливо знати, яких сусідів не терпить картопля, щоб не зіпсувати врожай.

Ця культура досить вибаглива, оскільки потребує певних умов для гарного зростання та високого врожаю. Щобільше, є овочі, які садити поряд не варто, тому що wt згубно для коренеплодів. Докладніше про це розказано у матеріалі Actualno.

Які овочі не можна садити поряд з картоплею

Є культури, які не варто садити поряд на грядці, тому що вони можуть виділяти речовини, які шкодять одна одній. І така, на перший погляд, незначна помилка, може занапастити ваш урожай.

Якщо говорити про картоплю, то "найнебезпечнішими" її сусідами вважаються культури з сімейства пасльонових, такі як помідори, баклажани та перці. Ці культури схильні до однакових захворювань і залучають подібних шкідників. Якщо вони зростатимуть разом, ймовірність появи хвороб та шкідників збільшиться багаторазово.

Картопля та рослини з сімейства гарбузових, наприклад, огірки, можуть постраждати від однієї й тієї ж недуги — фітофторозу. Особливо це захворювання вражає огірки.

Які овочі не варто садити поряд з картоплею, Фото: Freepik

Селера і петрушка також не вживаються поряд з картоплею. Якщо ці рослини будуть рости близько одна до одної, це призведе до поганого врожаю як з картоплі, так і з зелені.

"Телеграф" писав раніше, що посадити біля томатів для відлякування шкідників. Ця квітка врятує вашу грядку з помідорами.