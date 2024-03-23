Рух по дамбі відновлено, але не повністю: Федоров розповів про ситуацію на ДніпроГЕС

Влада сподівається, що до понеділка ситуацію з рухом буде виправлено

Роботи щодо усунення наслідків російської атаки на ДніпроГЕС продовжуються, а до вечора 23 березня вдалося запустити рух. Однак поки що використовувати можна лише половину дороги.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин голова Запорізької ОВА Іван Федоров, рух по греблі вдалося відновити ближче до півночі, проте наразі функціонує лише частина дороги.

"Вже зараз ми опрацьовуємо питання розробки проєкту термінового відновлення та другої половини полотна на території ДніпроГЕС", — сказав він і додав, що влада з правоохоронцями та комунальниками також шукає способи перенаправити транспортні потоки через інші мости.

За його словами, профільні служби Запоріжжя роблять все, щоб до понеділка мешканці міста могли вільно пересуватися.

Варто зазначити, що згідно зі звітом Укргідроенерго, наразі загрози прориву греблі не спостерігається, як і не фіксується нових витоків нафтопродуктів. Держекоінспекція ж зазначає, що концентрація нафтопродуктів у воді поступово знижується.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по ДніпроГЕС в об’єкт потрапило 8 ракет, було 2 прямі попадання по ГЕС-1 і ГЕС-2. Робота першої була припинена, а друга взагалі перебуває в критичному стані.