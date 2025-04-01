Чи зможе Данілов прожити на 5 тисяч на місяць? Штучний інтелект показав цікаві розрахунки

Середня зарплата українця у 2024 році коливається в межах 15-20 тисяч гривень

Враховуючи оприлюднену декларацію Олексія Данілова, колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України з зарплатою в 5 тисяч на місяць, виникає питання: чи реально прожити на ці кошти в сучасних реаліях.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і звернувся до штучного інтелекту Grok. На його думку, жити у 2025 році на 5 тисяч грн дуже і дуже складно.

Зауважимо, що Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

ШІ пише, що 5 тисяч гривень — це доволі мала сума для життя в Україні, враховуючи інфляцію, зростання цін на продукти, комунальні послуги та інші базові потреби. До прикладу, середня зарплата українця у 2024 році коливається в межах 15-20 тисяч гривень, а у 2025 році ця сума ймовірніше зросте. Але вона точно в рази нижча за 5 тисяч Данілова.

Які витрати можна покрити на 5 тисяч гривень?

Продукти харчування. Якщо в місяць купляти лише найнеобхідніше з продуктів по доступних цінах, то на це можна витрачати 2-3 тисячі гривень. Але це без врахування будь-яких делікатесів чи їжі поза домом.

Комунальні послуги. За даними мережі, українці в середньому платять за комуналку 1,5-3 тисячі грн. Але це без врахування опалення та з суворою економією води і світла. Однак у Києві комуналка дорожча.

Транспорт. Заправляти Lexus дружини на 5 тисяч зарплати Данілов не зможе, але користуватись громадським транспортом — так. На місяць на це уходитиме десь 300-500 гривень.

Інші витрати з такою зарплатою майже не реально покрити, це стосується медикаментів, одягу, побутових потреб тощо.

Чи реально прожити на 5 тисяч в місяць?

На думку ШІ, прожити на ці кошти в Україні можливо, але це буде скромне існування без розваг та зайвих покупок. А для людини, яка обіймала високу посаду і отримувала на рік понад 1 млн грн, це дуже важко. Ймовірно, що Данілов звик до певного рівня життя, який, якщо вірити його декларації, треба буде переглянути.

Декларація та реальність

Згідно з декларацією Данілов за три місяці роботи в РНБО в 2024 році отримав 608 976 гривень зарплати, тобто приблизно 203 тисячі на місяць. Але після звільнення його доходи значно впали і ставили 43 924 гривні за рік, тобто майже 5 тисяч на місяць. Але, враховуючи його накопичення на рахунках та доходи дружини, ймовірніше Данілов не живе саме на 5 тисяч грн. Адже з його статусом наразі це виглядає не нереалістичним.

Підсумовуючи, ШІ каже, що теоретично прожити на 5 тисяч гривень можливо, але за умови максимальної економії, наявності власного житла та додаткових доходів. Проте, враховуючи статус Данілова, ці цифри виглядають більше як формальність у декларації, ніж реальна картина. Ймовірніше він має додаткові доходи чи ресурси, які забезпечують йому комфортне життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (начальник ОДА) Андрій Райкович задекларував доходів за 2024 рік на понад 51 млн грн.