Зеленський та Путін розчаровують Трампа: в Білому домі розповіли про подальші плани США

За словами Левітт, Трамп особисто працює над цим питанням щодня

Президент США Дональд Трамп розчарований позиціями як української, так і російської сторони у війні. Він наполягає на якнайшвидшому завершенні конфлікту, який, на його думку, затягнувся надто надовго.

Про це 31 березня на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, Трамп "фрустрований лідерами обох сторін цієї війни".

"Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди гинуть з обох боків, і це триває вже надто довго", — наголосила вона.

Левітт також зазначила, що адміністрація Трампа підтримує зв’язок із представниками обох сторін:

"Наша команда продовжує контакти з росіянами, як і з українцями, а президент особисто щодня залишається глибоко залученим у це питання".

Нагадаємо, раніше Трамп під час виступу у Білому домі заявив, що не хоче вводити нові санкції проти Росії, але зробить це, якщо Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою". Він також знову озвучив неправдиву цифру про нібито 350 млрд доларів військової допомоги Україні, різко критикував курс Києва на вступ до НАТО й натякнув, що Україна має поступитися для досягнення миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію. Це буде його перша закордонна подорож після повернення до Білого дому.