У Литві знайшли тіло останнього зниклого американського солдата

Військовослужбовці США потонули у болоті

У вівторок, 1 квітня, четвертого солдата армії США, який зник на навчаннях у Литві, знайшли мертвим. Особа солдата не розголошується до повідомлення найближчих родичів.

Про це йдеться у пресрелізі командування армії США у Європі та Африці.

"Передусім, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів. Я не можу достатньо висловити словами ту підтримку, яку нам надали наші литовські союзники. Ми спиралися на них, і вони, поряд з нашими польськими та естонськими союзниками — і нашими власними моряками, льотчиками та фахівцями з Інженерного корпусу — дозволили нам знайти та повернути додому наших солдатів. Це трагічна подія, але вона підтверджує, що означає мати союзників та друзів", — сказав генерал Крістофер Донахью, командувач армії США в Європі та Африці.

Солдат був направлений до Литви для підтримки операції "Атлантична рішучість" з метою забезпечення надійного наземного стримування спільно з союзниками та партнерами та постійно перебував у Форт-Стюарті, штат Джорджія.

Протягом семи днів пошуково-рятувальних робіт об’єднана та спільна група працювала вдень та вночі, щоб знайти солдатів. Армія США розслідує причину аварії.

Передісторія

Вранці 25 березня четверо американських солдатів, які перебували на навчаннях у Литві, зникли безвісти. Перші троє солдатів та їх броньована ремонтно-евакуаційна машина M88A2 Hercules були витягнуті з торфовища 31 березня.

Зниклих військовослужбовців виявили в результаті пошуків, у яких взяли участь сотні рятувальників з армії США, ВМС США, Збройних сил Литви, Збройних сил Польщі, Збройних сил Естонії та багатьох інших підрозділів литовського уряду та цивільних агентств.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може напасти на країни НАТО до 2030 року. Вільнюс готується до можливого наступу РФ. За словами глави держави, протягом наступних 4-5 років у країні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії.