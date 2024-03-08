Отакої: підрядниця телеканалу "Рада" пов'язана з ексбізнес-партнером Зеленського – розслідування

Загалом за останні три роки компанія та телеканал "Рада" підписали контрактів на сотні мільйонів гривень

Власниця української компанії "Кінокіт" Юлія Дроздова, яка отримує мільйонні підряди на створення контенту та концептів від державного телеканалу "Рада", була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського – Тімура Міндіча. Сама компанія "Кінокіт" була створена у 2017 році, але активну участь в державних тендерах почала брати тільки у 2019 році.

Про це сказано у розслідуванні проєкту Bihus.Info. Журналісти нагадали, що саме ця компанія займалася трансляцією та технічним забезпеченням пресмарафону президента у 2019 році, а також освітлювала урочистості до 30-ї річниці Незалежності України.

Незадовго до початку війни, наприкінці 2021 року, "Кінокіт" отримала від "Ради" 9 млн грн на розробку концепції роботи телеканалу та нові програми. В момент укладання угоди в компанії змінилися власники – саме тоді вперше "засвітилася" Юлія Дроздова.

Сама Дроздова під час спілкування з журналістами заявила, що компанію придбала, а радницею у Міндіча ніколи не працювала. Коли журналісти нагадали про те, що ця інформація вказана в резюме, Дроздова попросила їх надати усі запитання в письмовому вигляді. Також Дроздова відкинула припущення, що вона на чолі компанії та перші контракти з "Радою" якось пов'язані.

За останні три роки компанія та телеканал підписали контрактів на 350 мільйонів гривень. З початку війни проти російських терористів "Кінокіт" залучений до створення контенту для Національного телемарафону, який транслює "Рада". Останній договір був підписаний у січні 2024 року на суму в 104,9 млн грн.

Раніше "Телеграф" писав про зміну формату "Єдиних новин". Вони вже виконали свою місію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тепер каналам, особливо з великою аудиторією, потрібно змінювати формати та розвиватись. Це особливо важливо на фоні зниження довіри до телемарафону серед українців.