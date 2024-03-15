Знову цікавиться лісом? Нардеп Тищенко обговорював "екологічні питання" із фігурантом розслідування ДБР, — ЗМІ

Розслідувачі поцікавилися в одного з учасників розмови, чому зустріч проходила не на робочому місці

Народний депутат України Микола Тищенко зустрівся в Ужгороді із колишнім начальником Державної екологічної інспекції Закарпатської області, а нині першим заступником начальника Михайлом Банком. Сидячи у ресторані, у неформальній обстановці вони обговорювали деякі питання. Журналісти вирішили з’ясувати, про що був їхній діалог.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Української правди", яке присвячене Миколі Тищенку. Журналісти, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, зазначають, що Тищенко, як голова ТСК "Нацресурс", лобіював призначення Банку на важливу посаду.

"Цікаво, що так довго пояснював депутат одному з головних екологів області й чому робочий час зустріч відбувається не в державній інспекції, а в ресторані", — йдеться у розслідуванні.

Журналіст видання "УП" звернувся до Банка з питанням про те, які питання він обговорював із Тищенком. Він відповів, що нардеп консультувався з ним щодо екологічних порушень та виявлення порушень у лісовій галузі: як задокументувати, як нардепу здійснювати контроль за порушеннями у цій сфері.

"Я зараз згадую, що, можливо, я з ним обговорював і він зі мною консультувався, як у колишнього правоохоронця і зараз працівника екологічної інспекції щодо екологічних порушень", — сказав Банк.

На запитання про те, чому Банк та Тищенко не провели зустріч на робочому місці одного чи другого, співрозмовник сказав, що це був кінець робочого дня і на той момент він перебував на лікарняному.

Банк також пояснив, що до його повноважень входить виявлення порушень і він із командою багато чого зробив у той час, коли його призначили виконувати обов’язки.

"Ми в Україні стали першими, показали багатомільйонні збитки, виявили на Закарпатті величезні порушення", — зазначив Банк.

Своєю чергою журналісти перевірили озвучену інформацію та виявили у мережі компліментарний матеріал саме за той період, коли Банк був головним екологом Закарпатської області.

Наголошується, що раніше Михайло Банк очолював управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області. 2021 року видання "Наші гроші" опублікувало розслідування про причетність полковника поліції Михайла Банку до розкрадання цінних земельних ділянок біля курорту Буковель, деякі з яких опинилися у власності у батька поліцейського. На них лісі почали будувати готель.

На питання про те, чим закінчилася справа, в якій фігурував Банк щодо розкрадання ділянок, той відповів, що не має до цього жодного стосунку.

Ці земельні ділянки придбав мій батько. Три земельні ділянки були придбані моїм батьком. Він і є першим власником. Коли я вийшов на пенсію і мав більше часу, я почав займатися цим питанням. виробництво, я вважаю, що виконував правильно свою роботу", — сказав Банк.

На слова журналіста про те, що в цей час у його батька з’явилися ділянки у Буковелі, той лише сказав, що вони не з’явилися, а він їх придбав. Також він додав, що за всі чотири роки розслідувань нікому з фігурантів справи не повідомляли про підозру.

Михайло Банк – хто це?

Михайло Банк був начальником Управління стратегічних розслідувань Івано-Франківської державної поліції. У 2020 році депутати підписали петицію із закликом до прем’єр-міністра та міністра внутрішніх справ звільнити Банку, оскільки вони вважають, що той незаконно захопив заповідні землі біля курортного міста Буковель та загрожує місцевим підприємцям. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом зловживання Михайлом Банком своїми службовими обов’язками на посаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 року нардеп Микола Тищенко виявив небувалий інтерес до лісової галузі. Бувши головною тимчасовою слідчою комісією з питань розслідування дій Держагентства лісових ресурсів України, він публікував у своїх соцмережах пости про порушення, в яких не раз згадувалося ТСК "Нацресурс".