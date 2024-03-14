Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів Міноборони

Серед затриманих – представник приватної компанії

На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України. Це сталося у понеділок, 11 березня.

Про це повідомили у Національному бюро розслідувань. Зазначається, що затримані намагались відмити кошти для закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

У НАБУ підкреслили, що це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

У НАБУ зазначили, що зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Печерський районний суд міста Києва заарештував звільненого з посади заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який є фігурантом кримінальної справи із закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

10 жовтня 2023 року співробітники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику Міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн гривень державних коштів. Вони були виділені на закупівлю бронежилетів.