НАБУ и САП взялись за экс-главу Донецкой ОВА Кириленко после стремительного обогащения его семьи: детали

С 2020 года семья должностного лица приобрела недвижимости и транспорта на 70 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыли уголовное производство в отношении экс-главы Донецкой ОВА и действующего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Правоохранители заинтересовались имуществом чиновника и его семьи после расследования "Схем".

Журналисты выяснили, что семья Кириленко в период с 2020 по 2023 год приобрела несколько объектов недвижимости и автомобилей на общую сумму 70 миллионов гривен. Уголовное производство открыто по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации", пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам обработки информации обнародованной в журналистском расследовании программы расследований "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований 22.03.2024 внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины", ― говорится в ответе САП на запрос журналистов "Радио Свободы".

Досудебное расследование осуществляется детективами НАБУ. Если Павла Кириленко признают виновным в декларировании недостоверных сведений (ст. 366-2 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Однако его могут только оштрафовать. Максимальная санкция за незаконное обогащение (ст. 368-5 УК) — лишение свободы сроком до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности три года.

В расследовании "Схем" говорится, что семья Кириленко стремительно обогатилась за время его пребывания в должности главы Донецкой областной администрации. Доходов его семьи и родственников не хватило бы на приобретение элитного жилья и дорогих автомобилей.

Журналисты отметили, что Кириленко не указал в декларации четырехкомнатную квартиру площадью около 200 квадратных метров в столице и автомобиль BMW X3. Семья чиновника с 2020 года приобрела следующие объекты:

большое имение и два земельных участка в Киевской области;

три квартиры в элитных жилых комплексах столицы (с паркоместами);

офисная недвижимость в Киеве площадью 200 квадратных метров;

четверо апартаментов с паркоместами в Ужгороде.

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