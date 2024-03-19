Брагінський залишиться депутатом Київради після розслідування Bihus.Info: мандат не здав

Після скандалу залишається членом комісії

Після розслідування журналістів Bihus.Info колишній очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський з'явився на засіданні Бюджетної комісії Київради. Виходить, що він не здав депутатського мандату.

Він досі є членом комісії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Судячи з цього, для переконливості ексдиректору не вистачило чимало доказів, що знайшли журналісти, звільнення з посади.

Нагадуємо, "Телеграф" провів власне розслідування про очільника комунального підприємства. Викрили схеми "відмивання грошей".

Було з'ясовано, як сотні мільйонів гривень від Київського метрополітену переказують пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що мали піти на ремонт метро.

Розслідування виявило численні порушення в київському метрополітені. Зокрема, вдалося з'ясувати ймовірні шляхи зловживання коштами, виділеними на будівництво метро на Виноградар.

Також журналісти шукали, як метрополітен роками укладав контракти з оточенням директора Брагінського. І відповідь знайшли у самих договорах київського метро.

Раніше "Телеграф" писав, чим скандал із Брагінським загрожує меру Києва Віталію Кличку. Політолог розповів, що буде мати значний вплив на розвиток подій те, як опозиція Кличка зможе використати цей скандал.