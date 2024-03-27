120 млрд євро для перемоги України: міністр оборони Естонії розкрив деталі стратегії для Заходу

Це 0,25% ВВП країни

Наприкінці 2023 року Естонія представила "Військову стратегію перемоги України та поразки Росії". Тепер там розкрили її деталі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр оборони Естонії Ганно Певкур. За його словами, йдеться про 120 млрд євро для перемоги України у майбутньому.

"Почнемо з того, що ми хочемо, щоб ви перемогли у війні не 2026 року, а якомога швидше. Естонія виступила з цією стратегією, оскільки було зрозуміло, що ми повинні мати ініціативу і маємо надати західним країнам бачення, як допомогти Україні. За останні два роки ми побачили, що Естонія, Латвія, Литва, Польща та деякі інші зробили дуже багато. Але допомоги все одно бракує", — сказав він.

Певкур додав, що наразі важливо бути реалістами.

"Дуже легко сказати: "Нехай кожен зробить стільки, скільки зробила Естонія", але ми розуміємо, що в Європі цього досягти, на жаль, нереально. І тому подумали: "Ми надали Україні за два роки приблизно 100 млрд євро військової допомоги, і якщо ми подвоїмо цю цифру і будемо надавати 120 мільярдів щорічно, то цього має вистачити, щоб Україна здобула перемогу". Ми почали підраховувати і побачили, що ці 120 мільярдів становлять приблизно 0,25% ВВП країн-союзників. Тому ми виступили саме з такою пропозицією", — додав він.

За словами Певкура, Естонія взяла на себе відповідні зобов’язання. Уряд країни ухвалив рішення, що протягом наступних чотирьох років буде виділяти щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу Україні.

"Якщо потрібно, ми готові зробити ще більше і йти далі. Але ми дуже сподіваємося, що до того часу, і навіть швидше, війна закінчиться. Водночас ми ухвалили рішення направити Україні наступний пакет військової допомоги з протитанковими гарматами, тисячами 155-мм артилерійських снарядів, протигазами, деякою спеціальною зброєю тощо. Ми виділили лише цього року 0,25% нашого ВВП. І ми маємо право казати іншим, що це реально, якщо є політична воля", — резюмував міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що естонські військові відзначають головну проблему — Росія вже перейшла на рейки військової економіки, спрямувала половину ресурсів на війну та шукає озброєння у своїх союзників. Водночас Захід поки що фактично не прокинувся, обсяги виробництва оборонних товарів нарощуються дуже слабко та повільно.