120 млрд евро для победы Украины: министр обороны Эстонии раскрыл детали стратегии для Запада

Это 0,25% ВВП страны.

В конце 2023 года Эстония представила "Военную стратегию победы Украины и поражение России". Теперь там вскрыли ее детали.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал министр обороны Эстонии Анно Певкур. По его словам, речь идет о 120 млрд евро для победы Украины в будущем.

"Начнем с того, что мы хотим, чтобы вы победили в войне не в 2026 году, а как можно скорее. Эстония выступила с этой стратегией, поскольку было ясно, что мы должны иметь инициативу и должны предоставить западным странам видение, как помочь Украине. За последние два года мы увидели, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и некоторые другие оказали очень многое. Но помощи все равно не хватает", — сказал он.

Певкур добавил, что важно быть реалистами.

"Очень легко сказать: "Пусть каждый сделает столько, сколько сделала Эстония", но мы понимаем, что в Европе этого достичь, к сожалению, нереально. И потому подумали: "Мы предоставили Украине за два года примерно 100 млрд евро военной помощи, и если мы удвоим эту цифру и будем предоставлять 120 миллиардов ежегодно, то этого должно хватить, чтобы Украина одержала победу". Мы начали подсчитывать и увидели, что эти 120 миллиардов составляют примерно 0,25% ВВП стран-союзников. Поэтому мы выступили именно с таким предложением", — добавил он.

По словам Певкура, Эстония взяла на себя соответствующие обязательства. Правительство страны приняло решение, что в течение следующих четырех лет будет выделять не менее 0,25% своего ВВП ежегодно в помощь Украине.

"Если нужно, мы готовы сделать еще больше и идти дальше. Но мы очень надеемся, что к тому времени и даже скорее война закончится. В то же время мы приняли решение направить Украине следующий пакет военной помощи с противотанковыми пушками, тысячами 155-мм артиллерийских снарядов, противогазами, некоторым специальным оружием и т.д. Мы выделили только в этом году 0,25% нашего ВВП. И мы имеем право говорить другим, что это реально, если есть политическая воля", — резюмировал министр.

Ранее "Телеграф" писал, что эстонские военные отмечают главную проблему — Россия уже перешла на рельсы военной экономики, направила половину ресурсов на войну и ищет вооружение у своих союзников. В то же время, Запад пока фактически не проснулся, объемы производства оборонных товаров наращиваются очень слабо и медленно.