Популярні українські цукерки "засвітилися" в незвичному місці у Європі (фото)
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У коментарях розповіли, де ще в Балтії зустрічали українські солодощі
На Ратушній площі Таллінна встановлюють різдвяну ялинку, а людей, які прийшли подивитися, вітають українськими цукерками "Шалена бджілка". Частування роздають просто на площі – з таці, прикрашеної різдвяним гномом.
Про це розповіла користувачка Threads @holi.julie. Авторка назвала появу українських солодощів на святковій події культурною експансією. В інших країнах Балтії українські цукерки також популярні.
"У Ризі теж часто на стійках реєстрації, у спортклубах, закладах, навіть у ремонті взуття стоять "Бім-Бом" і "Шалені бджілки" для клієнтів", – написала в коментарях @kateryna__17.
Цукерки "Шалена бджілка" - за що їх люблять не тільки в Україні
"Шалена бджілка" від ROSHEN – желейні цукерки на основі карагенану з фруктовими начинками. У міксі є апельсин, грейпфрут, вишня, червоні ягоди, лайм і суниця.
Офіційного пояснення оригінальної назви компанія не надавала; серед версій – форма цукерок-бджілок, а слово "шалена" може натякати на яскраві смаки, що контрастують із м’якою текстурою.
При цьому у програмі "Рандеву" Яніни Соколової експрезидент України Петро Порошенко радив цукерки "Шалена бджілка" серед асортименту Roshen. Цукерки дійсно, дуже популярні, їх часто роздають на різних вуличних акціях в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що цукерки Roshen засвітились у рекламі найвідомішого ювелірного бренду Cartier. Рошенівські карамельки Sweet Drop ("Молочна крапля") у рекламі всесвітньо відомого французького ювелірного дому, ймовірно, з'явилися випадково, можливо, їх підклала українка, яка є членом команди Cartier.