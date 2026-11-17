У коментарях розповіли, де ще в Балтії зустрічали українські солодощі

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На Ратушній площі Таллінна встановлюють різдвяну ялинку, а людей, які прийшли подивитися, вітають українськими цукерками "Шалена бджілка". Частування роздають просто на площі – з таці, прикрашеної різдвяним гномом.

Про це розповіла користувачка Threads @holi.julie. Авторка назвала появу українських солодощів на святковій події культурною експансією. В інших країнах Балтії українські цукерки також популярні.

Українські солодощі стали частиною передріздвяного частування в Таллінні Джерело: Фото: Threads / @holi.julie

"У Ризі теж часто на стійках реєстрації, у спортклубах, закладах, навіть у ремонті взуття стоять "Бім-Бом" і "Шалені бджілки" для клієнтів", – написала в коментарях @kateryna__17.

Цукерки "Шалена бджілка" - за що їх люблять не тільки в Україні

"Шалена бджілка" від ROSHEN – желейні цукерки на основі карагенану з фруктовими начинками. У міксі є апельсин, грейпфрут, вишня, червоні ягоди, лайм і суниця.

Офіційного пояснення оригінальної назви компанія не надавала; серед версій – форма цукерок-бджілок, а слово "шалена" може натякати на яскраві смаки, що контрастують із м’якою текстурою.

При цьому у програмі "Рандеву" Яніни Соколової експрезидент України Петро Порошенко радив цукерки "Шалена бджілка" серед асортименту Roshen. Цукерки дійсно, дуже популярні, їх часто роздають на різних вуличних акціях в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цукерки Roshen засвітились у рекламі найвідомішого ювелірного бренду Cartier. Рошенівські карамельки Sweet Drop ("Молочна крапля") у рекламі всесвітньо відомого французького ювелірного дому, ймовірно, з'явилися випадково, можливо, їх підклала українка, яка є членом команди Cartier.