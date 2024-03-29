Через атаку РФ ще у трьох областях вводять графіки відключення світла: подробиці від "Укренерго"

В енергосистемі України не вистачає потужностей, щоб покрити споживання

Через чергові масовані удари Росії по Україні "Укренерго" змушене запровадити графіки відключень ще у трьох регіонах. Це стосуватиметься Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Про це повідомили у пресслужбі диспетчерського центру "Укренерго". Продовжують діяти обмеження енергопостачання у Харківській області та у Кривому Розі.

Графіки відключення запроваджуються через те, що в енергосистемі України не вистачає обсягу потужностей, що генерують, щоб покрити споживання електрики в деяких регіонах. До дефіциту потужностей спричинив черговий нічний обстріл України армією РФ.

Таким чином, станом на 29 березня графіки відключення діють у чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Харківській, а також у місті Кривий Ріг. Жителів інших регіонів просять більш економно споживати електрику, щоб не навантажувати зайвий раз енергосистему.

Нагадаємо, що в ніч на 29 березня ворог вдарив по Україні, через що пошкоджені енергооб’єкти одразу у шести областях. Росіяни атакували не лише ракетами, а й застосували й дрони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За повідомленнями очевидців, в одному з районів міста здіймається густий дим.